Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов: "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам"; "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц";"О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц".

Также депутаты рассмотрят законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности".

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