Почти 58 тысяч новых легковых автомобилей приобрели казахстанцы в прошлом году

При этом 48,9% покупателей остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

В 2018 году официальными дилерами было реализовано 57 919 автомобилей, что на 24,9% больше, чем годом ранее. В течение года казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 496,6 млрд тенге ($1,4 млрд), что на 35,8% превышает показатель 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ОЮЛ "СПАОК "КазАвтоПром"

Сбыт по итогам декабря 2018 года (5 452 единицы) превзошел прошлогоднее значение на 16,5%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 47,4 млрд тенге ($127,3 млн), превысив показатель годичной давности на 19,4%.

29 612 автомобилей (51,1%) из числа реализованных по итогам отчетного периода пришлось на импорт, 28 307 покупателей (48,9%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам 2018 года возглавляет Lada: на территории республики продано 13 413 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 12 278 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 8 721 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA (2862 ед.) и GAZ (2650 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также Nissan (2422 ед.), Renault (2047 ед.), Ravon (1727 ед.), Volkswagen (1539 ед.) и UAZ (1502 ед.).

В рейтинге легковых моделей лидируют Toyota Camry (4761 ед.), Lada 4x4 (3468 ед.) и Lada Granta (3428 ед.). Замыкают ТОP-5 моделей Lada Vesta (2955 ед.) и Hyundai Tucson (2697 ед.).

В первую двадцатку потребительских предпочтений вошли также Hyundai Accent (2083 ед.), Lada Largus (2020 ед.), Hyundai Elantra (1987 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (1905 ед.), Hyundai Creta (1672 ед.), Toyota Rav4 (1615 ед.), Toyota Corolla (1379 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (1127 ед.), Volkswagen Polo (1054 ед.), Ravon Nexia (1041 ед.), Toyota Hilux (965 ед.), KIA Sportage (903 ед.), Renault Duster (899 ед.) Lada XRAY (856 ед.) и KIA Rio (752 ед.).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам 2018 года продемонстрировали жители городов Алматы (15 524 реализованных автомобиля), Астана (10 438 ед.), Атырау (4 285 ед.), Шымкент (3 775 ед.), Караганда (3 575 ед.), Костанай (3 514 ед.), Уральск (2 574 ед.), Усть-Каменогорск (2 412 ед.), Актау (2 328 ед.) и Актобе (2 144 ед.).

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