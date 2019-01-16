Нигматулин: Создаётся эффективный механизм поддержки предпринимательства

Предусматривается внесение изменений и дополнений в 10 кодексов и 28 законов.

16 января на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во II чтении законодательные поправки по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Отметив важность законопроекта, Нигматулин подчеркнул, что документ направлен на выполнение поручений главы государства по совершенствованию отечественного законодательства для дальнейшего развития бизнес-среды.

По мнению спикера Мажилиса, одобренные сегодня поправки создадут эффективный механизм поддержки предпринимательства. Поскольку, прежде всего, облегчают условия открытия новых предприятий, получения ими кредитов, разрешений на строительство и налогообложения.

"Все эти меры будут способствовать улучшению бизнес-климата в стране, позволят малому и среднему бизнесу стать действительно основой сильной экономики", - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

Так, с 2020 года вводятся нормы по маркировке товаров и использованию контрольно-кассовых машин в торговой деятельности.

Маркировкой же продукции будут заниматься сами производители или создаваемый Единый оператор маркировки товаров, требования к которому, по предложению депутатов, предусмотрены в самом законопроекте. При этом Единый оператор должен иметь собственные филиалы и соответствующее оборудование не только в городах, но и во всех районных центрах для оказания услуг по маркировке.

Депутатами также внесены поправки, в частности, по упрощению налогового администрирования; освобождению от налогообложения доходов при оказании социальных услуг инвалидам; предоставлению условной скидки при досрочной уплате наложенного административного штрафа.

Упрощается таможенное администрирование путем продления срока подачи полной декларации, а также таможенные процедуры при международных почтовых отправлениях.

Улучшены нормы по предоставлению тарифных льгот в соответствии с национальным законодательством и международными договорами.

Уточнены нормы по развитию электронных торговых площадок и защите прав покупателей при осуществлении электронной торговли.

В целом законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 10 кодексов и 28 законов Республики Казахстан.

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