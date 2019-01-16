Сирийские курды хотят отдать странам СНГ пленных боевиков

Воевавших в Сирии пленных боевиков страны не торопятся возвращать.

Сирийские курды держат в плену свыше тысячи боевиков ИГ*, которых они готовы передать в их страны происхождения, однако большинство правительств не торопится их забирать, сообщил РИА Новости официальный представитель сирийского Курдистана в Москве Ршад Биенаф.

"В плену у SDF (сформированные курдами "Сирийские демократические силы") находятся боевики ИГ*, приехавшие в Сирию почти из 40 стран мира. Больше тысячи боевиков, кто воевал в рядах ИГ*, в наших руках. Кроме того, там есть и женщины, которые с ними приехали, семьи. Там есть и граждане стран СНГ, в том числе Узбекистана и Таджикистана. Мы официально обращались ко многим странам, чтобы забирали своих граждан, судили их. Но отреагировали только несколько стран. Они забрали своих граждан. Остальные не ответили", - рассказал Биенаф.

В частности, "своих" боевиков забирали несколько африканских стран, которые решили не предавать свои действия огласке. Кроме того, Россия забирала детей и жен боевиков.

* - Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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