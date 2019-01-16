В Египте военные будут отслеживать маршруты туристов

Часто эти проверки носят показной характер.

Египет привлечет военных к созданию системы отслеживания перемещения туристического транспорта и усилит контроль за экскурсионными маршрутами. Эти инициативы, направленные на повышение безопасности, уже вызвали критику у местного турбизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

К новой системе слежения автобусы и минивэны будут подключаться постепенно. Предполагается, что транспортное средство оборудуют камерами слежения в салоне, и его можно будет контролировать не только с помощью gps-маячков, но и видеть в "живой" картинке с помощью спутниковой связи на экране мониторов центра слежения.

По данным минтуризма Египта, такое "оснащение" потребуется около 20 тысячам туристических автобусов. Пока не решено, за чей счет – государства, турбизнеса или транспортников – будет вестись оснащение транспорта.

Критикуют государство и египетские гиды, и экскурсоводы. Как оказалось, туристическая полиция стала чаще останавливать их для проверки протоколов экскурсионных маршрутов, когда сотрудники сопровождают туристов или ведут экскурсию.

Часто эти проверки носят показной характер: стражи туристического порядка при иностранцах запрашивают у гидов разрешение на проведение экскурсии или даже "редактируют" текущий маршрут, из-за чего начинается оживленная дискуссия с полицейскими.

По мнению Ассоциации гидов и экскурсоводов Египта, подобная практика наносит вред туристическому имиджу страны: объединение обратилось к минтуризма с просьбой прекратить подобные "досмотры" и внедрить практику предварительного электронного согласования всех документов по маршруту с туристической полицией.

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