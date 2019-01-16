Разбойное нападение на ломбард раскрыто в Караганде

Добычей налетчика стали 700 тысяч тенге.

Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на ломбард, задержан сотрудниками криминальной полиции Юго-Восточного ОП УП Караганды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, разбойное нападение на один из ломбардов города, произошло 31 декабря 2018 года. Неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, вынудил сотрудника ломбарда, выдать ему из кассы 700 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 34-летний житель города, который дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Начато досудебное расследование по ст.192 УК РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!