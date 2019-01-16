ДУМК утвердило правила строительства мечетей
Новые строящиеся мечети будут оборудованы специальными устройствами для обеспечения безопасности прихожан.
Духовное управление мусульман Казахстана утвердило специальные правила строительства мечетей, заявил Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз на пресс-конференции в Астане, сообщает Zakon.kz.
Документ, утвержденный ДУМК, называется «Правила строительства здания мечети в типовом проекте в Республике Казахстан». Это основной документ, который формирует порядок строительства здания мечети в типовом проекте. Положение разработано в соответствии с законами «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и другими нормативными правовыми актами, а также Уставом ДУМК.
Отныне мечеть будет строиться по численности населения местности: поселок (вместимостью 70-500 человек), район (вместимостью 500-1500 человек), область, город (вместимостью 1000-5000 человек).
Согласно документу, строительство новой мечети в будущем должно осуществляться в соответствии с современными требованиями, поэтому человек, который решил построить Дом Аллаха, должен обратить внимание на красоту здания. Крайне важно, чтобы учитывались исламский и национальный колорит. Декор минарета, купола, внутренней и внешней отделки мечети должны соответствовать местным традициям.
Кроме того, согласно документу, принятому Духовным управлением мусульман Казахстана, теперь мечеть будет адаптирована к числу местных прихожан. Во дворе мечети будут построены автостоянка, парк и другие необходимые объекты. При строительстве мечети будут использованы качественные стройматериалы. Также будут установлены специальные устройства для обеспечения вашей безопасности.
Стоит отметить, в 2018 году в Казахстане были введены в эксплуатацию 38 мечетей.
Всего в стране действуют 2626 мечетей.
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