"ГУВД-phone" появились у ташкентских полицейских

Участковому достаточно навести телефон на проверяемое лицо, и он получит полную информацию о нем.

Участковых столицы Узбекистана оснастили специальными мобильными телефонами "ГУВД-phone", которые содержат ряд специализированных приложений для идентификации, сообщает Podrobno.uz.

На сегодняшний день телефоны получили свыше тысячи сотрудников ГУВД. Он изготавливался по специальному заказу для правоохранительных органов.

Телефон имеет четыре приложения, которые подключены к электронным базам данных и позволяют осуществлять идентификацию любого узбекистанца, проверять номера автотранспортных средств на угон и оплату штрафов. Также он подключен к закрытой связи и специальному Telegram-каналу.

"Участковому достаточно навести телефон на проверяемое лицо, и он получит полную информацию о нем. То же самое происходит и с автомобильными номерами. Еще одна важная функция телефона – отслеживание местоположения самого участкового, чтобы он не сидел, а работал с полной отдачей. При этом важно, что в чужих руках он работать не будет", – отметил начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев.

Ранее стало известно, что в Узбекистане с 1 апреля 2019 года чиновники при исполнении служебных обязанностей будут обязаны использовать только правительственную мобильную связь. В категорию тех, кто будет обязан использовать эту связь, попали работники государственных органов, организаций, органов государственной власти на местах и дипломатических представительств Узбекистана за рубежом.

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