Грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул клиенту

После находки он решил отдать деньги начальнику, который вернул их сыну домовладельца.

В Сингапуре бывший заключенный, работающий грузчиком, нашел и вернул владельцу 50 тысяч сингапурских долларов (около 13 миллионов тенге), передает Lenta.ru.

23-летний Джейк Тань и его бригада помогали клиенту вынести мебель при переезде в другую квартиру. Закончив работу, они решили убедиться, что ничего не забыли, и внимательно осмотрели дом. На третьем этаже Тань заметил непримечательный черный пакет. Он заглянул внутрь и увидел пачки купюр достоинством 50, 100 и 1000 сингапурских долларов.

Тань мог прикарманить деньги, но решил отдать их начальнику, который вернул находку сыну домовладельца. По словам грузчика, это показалось ему верным выбором.

Он посетовал, что часто сталкивается с предвзятым отношением из-за своих татуировок и криминального прошлого . «Я так думаю, что наши действия не определяются тем, что мы решили поместить на свое тело», — заметил мужчина.

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