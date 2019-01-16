Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул клиенту

После находки он решил отдать деньги начальнику, который вернул их сыну домовладельца.

Фото : Facebook16 января 2019, 19:48

В Сингапуре бывший заключенный, работающий грузчиком, нашел и вернул владельцу 50 тысяч сингапурских долларов (около 13 миллионов тенге), передает Lenta.ru.

23-летний Джейк Тань и его бригада помогали клиенту вынести мебель при переезде в другую квартиру. Закончив работу, они решили убедиться, что ничего не забыли, и внимательно осмотрели дом. На третьем этаже Тань заметил непримечательный черный пакет. Он заглянул внутрь и увидел пачки купюр достоинством 50, 100 и 1000 сингапурских долларов.

Тань мог прикарманить деньги, но решил отдать их начальнику, который вернул находку сыну домовладельца. По словам грузчика, это показалось ему верным выбором.

Он посетовал, что часто сталкивается с предвзятым отношением из-за своих татуировок и криминального прошлого . «Я так думаю, что наши действия не определяются тем, что мы решили поместить на свое тело», — заметил мужчина.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты