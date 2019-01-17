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41 человек заболел корью в Атырауской области, четверо в реанимации

Практически все заболевшие - не получавшие прививок дети.

Фото : inform.kz17 января 2019, 02:01

41 человек заболел корью в Атырауской области, четверо из них в реанимации, передает Казинформ.

"В настоящее время по области число заболевших корью достигло 41 человека. Количество заболевших увеличивалось всю неделю: на 8 января их было всего 11. У четверых заболевших болезнь протекает в тяжелой форме - они помещены в реанимацию. За последние два года в области не было зарегистрировано случаев заболевания корью. В 2016 году было 3 случая - как последствие вспышки в 2015 году, когда заболел 91 человек", - сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента Айнагуль Сарсенгалиева.

Как отметила А. Сарсенгалиева, практически все заболевшие - не получавшие прививок дети.


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