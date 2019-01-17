Семилетняя звезда футбола привлекла внимание Неймара и Роналду

Маленькая футболистка из Миссури покоряет всех.

Семилетняя девчонка обводит пацанов и делает чумовые трюки с мячом. Ее фолловят Неймар и Роналду, пишет Eurosport.

Семилетнюю Ариану до Сантос тренирует ее отец Дэвид. Он утверждает, что дочь проявила интерес к движениям с мячом в двухлетнем возрасте: хотя она не понимала тех вещей, которым ее пытались научить, у нее уже все было в порядке с координацией.

Здесь она изящно чиркнула по перекладине.

Легко чеканит.

Ариана водится с командой, состоящей из мальчишек, не то что на равных – она их перебегала, перефинтила и обошла по классным голам.

И, конечно, делает фото с легендами.

Девочка загружает все видео в уютный инстаграм, где на нее подписаны 100 тысяч человек. В том числе мировые звезды футбола – Криштиану Роналду и Неймар.

Однажды "Барселона" пригласила Ариану, ее отца и мать к себе в гости. Девочка провела с футболистами "блауграны" 10 дней.

Талантливая девчушка может начеканить мяч до 60 раз.

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