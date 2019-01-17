Семилетняя звезда футбола привлекла внимание Неймара и Роналду
Маленькая футболистка из Миссури покоряет всех.
Семилетняя девчонка обводит пацанов и делает чумовые трюки с мячом. Ее фолловят Неймар и Роналду, пишет Eurosport.
Семилетнюю Ариану до Сантос тренирует ее отец Дэвид. Он утверждает, что дочь проявила интерес к движениям с мячом в двухлетнем возрасте: хотя она не понимала тех вещей, которым ее пытались научить, у нее уже все было в порядке с координацией.
Здесь она изящно чиркнула по перекладине.
Легко чеканит.
Ариана водится с командой, состоящей из мальчишек, не то что на равных – она их перебегала, перефинтила и обошла по классным голам.
И, конечно, делает фото с легендами.
Девочка загружает все видео в уютный инстаграм, где на нее подписаны 100 тысяч человек. В том числе мировые звезды футбола – Криштиану Роналду и Неймар.
Однажды "Барселона" пригласила Ариану, ее отца и мать к себе в гости. Девочка провела с футболистами "блауграны" 10 дней.
Талантливая девчушка может начеканить мяч до 60 раз.
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