Дороги в Таразе изношены на 60%

Это провоцирует множество аварий.

Городские дороги в Таразе изношены и разбиты на 60%. Из-за этого происходит много ДТП. Ямы и ухабы создают аварийную ситуацию, говорят местные автомобилисты. И даже приводят примеры трасс, по которым передвигаться просто опасно, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

На основных магистралях областного центра зияют дыры. Из-за них автовладельцам приходится чаще ремонтировать свои машины. В Таразе насчитывается более 500 улиц. Снег сошел с дорог областного центра примерно месяц назад, а вместе с ним исчез асфальт и появились дыры. Разбитые дороги влетают водителям в копеечку. По подсчетам автовладельца, из-за дорожных ям на дополнительный ремонт машины приходится тратить до ста тысяч тенге в год.

Специалисты городского акимата не отрицают, что состояние дорог оставляет желать лучшего. В нормальном состоянии 40% трасс, столько же в удовлетворительном, и 20% просто разбиты. К ремонту дорог планируют приступить этой весной.

"Ежегодно выделяется 100 миллионов тенге для проведения текущего ремонта, то есть ямочный ремонт в 2019 году будет произведен. Около 58 улиц, включая микрорайоны, проездные дороги, автопарковки и подъезды к школам, садикам, будут подвержены ямочному ремонту", — говорит главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и автодорог Альжан Темирхан.

В этом году заявку на ремонт улиц уже подали, но бюджет пока не утвердили. В прошлом году на 25 улицах, охватывающих 99 перекрестков, при установке дорожных знаков и светофоров перекопали дорожное полотно. Несмотря на то, что работы выполнили, на многих участках вместо асфальта остались ямы.

В городском акимате заверили, что устранят и эти недочеты, а где нет асфальтного покрытия разработают проектно-сметную документацию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!