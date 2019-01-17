Для доступной ипотеки нужно отказаться от потребительских кредитов

По данным первого кредитного бюро, шесть миллионов человек имеют потребительские кредиты без залогов.

Председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова поделилась мнением о том, как казахстанцам получить дешевую ипотеку, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Мы недавно проводили анализ - что такое получение доступного кредита. Во-первых, не должно быть другой кредитной нагрузки. Поэтому перед обращением в банк за ипотекой, придется погасить все свои потребительские кредиты, в том числе по кредитным картам, которые есть в других банках", - рассказала Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве.

Она сообщила, что по данным первого кредитного бюро, шесть миллионов человек имеют потребительские кредиты без залогов.

"Это кредиты на айфоны, бытовую технику и так далее. Этим людям, прежде чем принять участие в различных ипотечных программах, необходимо погасить эту задолженность. Потому что механизм расчета такой: берется ваш средний доход семьи, делится на каждого члена семьи, выводится доход на одного члена семьи. Мы смотрим, сможете ли погашать эту ипотеку. По нормативам всех банков после выплаты ипотеки, 50 процентов вашего дохода должно оставаться, чтобы вы могли проживать, водить детей в школу, одевать их и питаться", - рассказала Ляззат Ибрагимова.

По ее данным, в настоящее время наблюдается больший спрос на ипотеку в связи с высокой рождаемостью.

"420 тысяч детей рождается в Казахстане, а каждый новый ребенок - это, соответственно, новая комната. Думаем, что в ближайшие годы для строительного сектора будет очень много возможностей", - подчеркнула она.

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