В Атырауской области заболевают непривитые от кори дети

Среди заболевших, имеются дети до года, которые еще не прошли вакцинацию, непривитые по медицинским показаниям, а также отказавшиеся от прививки.

На сегодня в регионе зафиксировано 58 вероятных случаев кори, из них лабораторно подтверждено 19. 85 % из заболевших – дети до 14 лет, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

По словам руководителя департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Темирбека Мусагалиева, на данный момент состояние пациентов стабильное, проводится ежедневный медицинский уход.

- Среди заболевших, имеются дети до года, которые еще не прошли вакцинацию, непривитые по медицинским показаниям, а также отказавшиеся от прививки. Поэтому, призываем родителей быть благоразумными и помнить, что вакцина предупреждает инфекционные контагиозные заболевания, проявите здравый смысл и вакцинируйте детей. Запас вакцинации у нас в достаточном количестве, можно пройти в любую поликлинику по месту жительства и бесплатно получить прививку, - сказал Темирбек Мусагалиев.

Отметим, что в регионе данная ситуация находится под постоянным контролем. Еще с прошлого года в октябре месяце была создана рабочая группа. С того времени и по сегодняшний день специалисты посетили все районы области, провели информационно-разъяснительные работы среди населения и медработников по усилению настороженности, также в школах, интернатах, детских садах, и проверили состояние готовности фильтр - кабинетов поликлиник и приемных отделений стационаров. На сегодня привито 752 детей против кори, ранее отказывавшихся.

По республике отмечается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости кори. Всего было зарегистрировано 1148 случаев кори, в том числе лабораторно подтвержденных случаев – 476 (41,4 %). В 2018 году случаев кори в Атырауской области не зарегистрировано.

По данным Всемирной организации здравоохранения в прошлом году всего в 138 странах мира (из общего числа 184 стран, представляющих отчет о заболеваемости) зарегистрировано более 319 тысяч подозрительных случаев кори, в том числе в 47 из 53 странах Европейского региона ВОЗ – около 70 тысяч.

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