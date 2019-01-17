В деле о смерти Томирис Байсафы появились новые свидетели

Их проверяют на детекторе лжи.

В деле о смерти казахстанской студентки, которая выпала из окна МГИМО, появились новые свидетели. Об этом рассказала мать погибшей девушки, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сейчас следователи допрашивают всех возможных очевидцев трагедии.

Жанна Ахметова, мать Томирис Байсафы:

- Найдено много новых свидетелей, потому что большой университет, большой периметр людей, которые не были сразу допрошены. Кто-то, что-то, где-то видел. Учителя допрашиваются. Полиграф назначен. Тем, кто допрошен, у которых есть сомнения, полиграфы назначены. Повторно допрашивается основной свидетель.

В очередной раз на допрос вызвали Муртузали Меджидова. Сообщалось, что именно он видел Томирис за несколько минут до трагедии. Сейчас опрашивают и его друзей. Всех проверяют на детекторе лжи.

За 9 месяцев в деле сменился уже третий следователь. Также назначены дополнительные экспертизы. В Казахстане уже дали показания близкие Томирис, для того чтобы дознаватели могли составить ее психологический портрет. Родители также обращались в администрацию президента России и прокуратуру с просьбой взять это дело на особый контроль.

Трагедия произошла в апреле. 21-летняя Томирис Байсафа во время перемены выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спасти девушку не смогли.

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