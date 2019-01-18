Пентагон представил доклад о расширении ПРО

Вашингтон хочет создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории страны.

Пентагон обнародовал новый обзорный доклад по политике США в области противоракетной обороны. Документ содержит планы по экспансии американской системы ПРО, а также ряд обвинений в адрес России, сообщает РИА Новости.

Расширение ПРО на Аляске

Один из основных пунктов документа – план по размещению 20 новых установок по перехвату "Иджис" на Аляске. Сейчас там уже находится 44 такие системы.

Расширение ПРО планируется начать с 2023 года, говорится в документе. Кроме того, средства обнаружения будут усовершенствованы.

"Все эти меры приведут к повышению производительности, надежности и летальности (систем ПРО) против угрозы баллистических ракет", - гласит документ.

Экспансия в космосе

Пентагон также объявил, что заново рассмотрит возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе.

"Минобороны в ближайшее время заново изучит концепции и технологии обороны с размещением в космосе для оценки технологического и операционного потенциала такого размещения в меняющейся среде безопасности", — говорится в докладе.

Американское военное ведомство планирует изучить перспективные технологии, а также оценить сроки и стоимость потенциального создания группы спутников для уничтожения ракет на стадии запуска, сказано в документе. Размещение систем обнаружения в космосе позволит противодействовать гиперзвуковым ракетам, считают в Пентагоне.

Новое оружие

Расширением существующих систем ПРО американская сторона ограничиваться не намерена. Вашингтон собирается разрабатывать новые системы перехвата ракет на всех стадиях полета.

В докладе говорится, что системы ПРО США должны объединять "как оборонные, так и наступательные возможности для сдерживания угроз, включать активную возможность перехвата ракет на всех фазах полета после запуска, а также пассивную оборону для смягчения последствий ракетного удара и возможность атаки в ходе конфликта для нейтрализации ракетных угроз до их запуска".

В Пентагоне также поделились планами модернизации существующего оружия. Так, американский самолет пятого поколения F-35 Lightning в будущем хотят приспособить для перехвата баллистических ракет на начальной стадии.

"Российская угроза"

Документ ожидаемо не обошел стороной Россию. Новые разработки Москвы в оружейной сфере в Пентагоне назвали "вызовом и угрозой".

"Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты, способные достигать исключительной скорости и летать с непредсказуемыми траекториями, что бросает вызов существующим оборонительным системам", — говорится в докладе.

Москву и Пекин также обвинили в разработке противоспутниковых технологий, угрожающих космическим ресурсам Соединенных Штатов.

В тексте содержатся и другие обвинения в адрес России. Так, Пентагон утверждает, что КНДР приобрела российские технологии и на их основе ведет разработки мобильной системы ПРО.

"Несмотря на то, что она производится собственными силами, ее средства обнаружения и радиолокационные система имеют схожие элементы с российскими системами", — утверждается в документе.

Новый приоритет Пентагона

Документ прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон хочет создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории страны.

"Мы никогда не откажемся от своего права на это", - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что союзники должны разделить с Вашингтоном расходы на ПРО.

"Мы не можем быть дураками, мы не хотим, чтобы нас так называли. Скажу вам, много лет за спиной они нас так называли, но это изменится", - отметил глава государства.

Продажа американских американских систем ПРО и связанных с ними технологий за рубеж должна стать одним из приоритетов Пентагона, заключил Трамп.

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