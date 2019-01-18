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Скончался последний фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны

Борис Соколов, снимавший на видео подписание акта о капитуляции Германии после поражения во Второй мировой войне, скончался на 99-м году жизни.

Фото : mk.ru18 января 2019, 08:40

Кинодокументалист и фронтовой оператор Второй мировой войны Борис Соколов скончался в четверг, 17 января, в возрасте 98 лет, передает Sputnik Казахстан.

Прощание с Борисом Соколовым пройдет в понедельник в Доме кино, после чего состоятся похороны на Ваганьковском кладбище.

Борис Александрович Соколов родился в 1920 году. Отучился на оператора во ВГИКе, однако в первый день его съемок полноценного фильма "Город в обороне" началась Великая Отечественная война.
В октябре 1941 года с Центральной киностудией кинохроники эвакуировался в Алма-Ату, где три года снимал в Казахстане тыловую хронику, а затем вернулся в Москву.

В 1944 году из Москвы в звании капитана направлен во фронтовую группу 1-го Белорусского фронта. Снимал бои в Польше, Германии, затем был направлен оператором на Забайкальский фронт. В мае 1945 года Соколову вместе с оператором Михаилом Посельским пришлось снимать тюрьму в Берлине, где была камера пыток и казней. Эти кадры использовал в своем фильме "Иваново детство" режиссер Андрей Тарковский.

Соколов был одним из тех, кто участвовал в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.

С 1959 по 1981 год работал на Центральном Телевидении в качестве главного кинооператора, художественного руководителя.


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