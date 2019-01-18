Новая вывеска появилась на здании столичного акимата
Надпись там теперь на латинице.
Фото : Facebook18 января 2019, 12:04
На здании акимата Астаны обновили вывеску, передает Zakon.kz.
Надпись там теперь на латинской версии казахского языка.
"Хочу поделиться хорошей новостью. По поручению акима Астаны Бахыта Султанова с нового года перед главным входом в акимат появилась вывеска на латинице. Получаем много позитивныx отзывов от посетителей", - сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы столичного акимата Эльвира Жургенбаева.
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