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Новая вывеска появилась на здании столичного акимата

Надпись там теперь на латинице.

Фото : Facebook18 января 2019, 12:04

На здании акимата Астаны обновили вывеску, передает Zakon.kz.

Надпись там теперь на латинской версии казахского языка.

"Хочу поделиться хорошей новостью. По поручению акима Астаны Бахыта Султанова с нового года перед главным входом в акимат появилась вывеска на латинице. Получаем много позитивныx отзывов от посетителей", - сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы столичного акимата Эльвира Жургенбаева.


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