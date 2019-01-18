Крушение вертолета: приостановлены полеты авиакомпании Sky Service

Полеты приостановлены с 18 января.

Комитет гражданской авиации приостановил полеты авиакомпании, которой принадлежал рухнувший 17 января вертолет, передает Zakon.kz.

"Комитет гражданской авиации МИИР РК в связи с фактом авиакатастрофы вертолёта Еврокоптер ЕС130 Т2, регистрационный номер UP-EC038, приостанавливает выполнение полётов авиакомпании АО "Sky Service" с 18 января 2019 года", - сказано в сообщении Комитета.

В связи с полетами в сложныx метеоусловияx Комитет гражданской авиации МИИР РК направил всем авиакомпаниям и эксплуатантам следующее уведомление.

Комитет гражданской авиации требует строго соблюдать правила производства полетов в гражданской авиации Республики Казаxстан, утвержденные приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 28 июля 2017 года HP509, касательно вопросов принятия решений на вылет по Правилам полетов по приборам (ППП) и особенностей принятия решений на вылет и прилет по Правилам визуальных полётов (ПВП) в сложныx метеоусловияx".

17 января в 16.05 в мкр. Таусамалы Наурызбайского района Алматы на открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета. Вертолет следовал по маршруту Боралдай - Большое Алматинское озеро. На борту судна, рассчитанного на шесть человек, находился пилот Валентин Шитов. Он скончался по дороге в больницу. Погибшему было 50 лет. В авиакомпании "Sky Service", которой принадлежит техника, заявили, что борт регулярно обслуживался в сертифицированном сервисном техцентре. Перед вылетом всегда проводился осмотр.

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