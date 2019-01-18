Свыше 120 тысяч человек посетили выставку библиотеки Елбасы в Актобе

Сапарбаев поблагодарил руководство за реализацию проекта в регионе.

В Актобе с успехом прошла выездная фондовая выставка Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы "Н.Назарбаев: эпоха, личность, общество", передает пресс-служба акима Актюбинской области.

В пятницу, 18 января, в здании областного историко-краеведческого музея состоялось закрытие уникальной выставки, которую за три месяца посетили свыше 120 тысяч жителей и гостей города.

Аким области Бердыбек Сапарбаев, принимая участие в торжественной церемонии, поблагодарил руководство Библиотеки Елбасы за реализацию проекта в регионе.

"Каждый народ должен знать историю своей страны, как она образовалась, развивалась, какие трудности возникали на пути ее становления. Особенно наше подрастающее поколение, которое мы должны воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. За три месяца работы выставки ее посетили более 120 тысяч человек. Актюбинская молодежь получила максимум информации. Я уверен, что жизненный путь Президента станет для них примером и ориентиром на всю жизнь. Мы должны гордиться своей страной и Елбасы, благодаря мудрой политике которого, Казахстан занял достойное место в мировом сообществе", - отметил глава региона.

Всего на выставке было представлено более тысячи экспонатов, документов, фото и видеоматериалов из архивных, книжных, музейных фондов Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы, разделенных на четыре тематических раздела.

Раздел "Путь Лидера" повествовал об этапах биографии Первого Президента РК. Раздел "Феномен Лидера" погружал в историю становления и развития концепции государственного строительства Н.А. Назарбаева, создавшего независимый Казахстан. В разделе "Лидер, признанный миром" организаторы показали динамичную внешнюю политику страны. Между тем, в разделе "Награда Президенту – признательность народу" впервые широкой общественности были представлены уникальные коллекции высших государственных наград Н.А. Назарбаева.

На основе экспозиции выставки, кроме обзорных экскурсий, проводились и тематические: "Исторический выбор", "Атамекен", "История одного экспоната".

Отметим, фондовая выставка является главным событием передвижного выставочного проекта Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы "Н.Назарбаев: эпоха, личность, общество". В рамках данного проекта в Актюбинской области также были проведены масштабные научно-образовательные и культурно-просветительские мероприятия и выездные экскурсии.

Проект продолжит свою работу в Кызылординской области.

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