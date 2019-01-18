Многочисленные нарушения выявлены при выделении научных грантов в МОН РК

По отдельным из них Национальное бюро проводит проверку.

Под руководством заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова прошло селекторное совещание по подведению итогов внешнего анализа коррупционных рисков в Комитете науки МОН РК, сообщает Zakon.kz.

"В ходе анализа выявлен ряд нарушений. По отдельным из них Национальное бюро проводит проверку" – заявил Бектенов.

Он отметил, что научные проекты должны финансироваться открыто, честно и справедливо.

В свою очередь директор департамента антикоррупционной политики Агентства Данияр Сабирбаев сообщил, что действующие составы национальных научных советов представляются нелегитимными, и в целом ставится под сомнение правомерность выделения бюджетных средств на основании их решений.

Кроме того, сама процедура рассмотрения заявок на финансирование научных проектов позволяет не учитывать оценку национальной научно-технической экспертизы и отдавать необоснованное предпочтение тем или иным проектам.

В Министерство образования и науки агентство внесло соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений и минимизации коррупционных рисков.

В работе совещания активное участие приняли депутат Мажилиса Парламента И. Смирнова, члены специальной мониторинговой группы, а также представители научного сообщества.

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