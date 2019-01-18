Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рухани жаңғыру – константа развития общества

Модернизация общественного сознания заключается в том, чтобы мы сохраняли многовековые ценности и шагали вперед.

Фото : eurasian-studies.org18 января 2019, 17:11

Программа модернизации "Рухани жаңғыру" направлена на то, чтобы сориентировать каждого казахстанца на участие в изменениях, происходящих в условиях глобального мира и дать импульс встроить свои возможности в развитие страны, уделяя особое внимание конкурентоспособности, собственным навыкам и возможностям, сообщает УДОР Астаны.

Директор по маркетингу и один из основателей вайн-команды "Yuframe" Расул Абдулаев считает, что модернизация общественного сознания заключается в том, чтобы мы сохраняли многовековые ценности. И при этом шагали вперед, в эпоху глобализации, развития и объединенного мира.

Его главный совет молодежи — поставить себе определенную жизненную цель, расписать задачи и, несмотря ни на что, верить и двигаться вперед.

Он считает, чтобы быть востребованным через 5 лет человек должен быть многоликий и многогранный. Важно развивать гибкость мышления, открытость новому, творчество, навыки программирования, IT-технологии, быть более дигитолизованными, получить навыки менеджмента. Мыслить глобально и действовать локально. Изучать биографии великих людей, распаковывать успешные кейсы, читать очень много литературы, стремиться к лучшему и ставить перед собой высокие цели — к примеру, выиграть "Каннского льва", завоевать определенные титулы, стать лидером рынка.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты