Рухани жаңғыру – константа развития общества

Модернизация общественного сознания заключается в том, чтобы мы сохраняли многовековые ценности и шагали вперед.

Программа модернизации "Рухани жаңғыру" направлена на то, чтобы сориентировать каждого казахстанца на участие в изменениях, происходящих в условиях глобального мира и дать импульс встроить свои возможности в развитие страны, уделяя особое внимание конкурентоспособности, собственным навыкам и возможностям, сообщает УДОР Астаны.

Директор по маркетингу и один из основателей вайн-команды "Yuframe" Расул Абдулаев считает, что модернизация общественного сознания заключается в том, чтобы мы сохраняли многовековые ценности. И при этом шагали вперед, в эпоху глобализации, развития и объединенного мира.

Его главный совет молодежи — поставить себе определенную жизненную цель, расписать задачи и, несмотря ни на что, верить и двигаться вперед.

Он считает, чтобы быть востребованным через 5 лет человек должен быть многоликий и многогранный. Важно развивать гибкость мышления, открытость новому, творчество, навыки программирования, IT-технологии, быть более дигитолизованными, получить навыки менеджмента. Мыслить глобально и действовать локально. Изучать биографии великих людей, распаковывать успешные кейсы, читать очень много литературы, стремиться к лучшему и ставить перед собой высокие цели — к примеру, выиграть "Каннского льва", завоевать определенные титулы, стать лидером рынка.

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