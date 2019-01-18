Обладатель лучшего балла по ЕНТ на английском языке получит стипендию "Болашак"

Готовность принять наших студентов выразил ряд зарубежных вузов-партнеров.

Студент, набравший больше всех баллов на ЕНТ по английскому языку, получит грант на обучение по программе "Болашак" за рубежом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

С 18 января по 20 января проходит ЕНТ для желающих поступить на платное отделение. В тестировании примут участие 35 838 претендентов, из них 61 выбрали язык сдачи – английский. Увеличением количества желающих сдать ЕНТ на английском языке заинтересовалось АО "Центр международных программ" и в качестве поощрения тестируемому, который наберет наибольшее количество баллов будет предоставлен грант на обучение в зарубежном вузе.

Руководитель АО "Центр международных программ" МОН РК Жанболат Мелдешов заявил о том, что такую готовность выделения гранта лучшему абитуриенту, набравшему максимальное количество баллов на английском языке, выразил ряд зарубежных вузов-партнеров.

"В целом возможностей для получения образования в иностранных вузах очень много. В этом году зарубежные вузы готовы выделить нашим гражданам 40 000 грантов, это значит, у каждого абитуриента есть возможность получить бесплатное образование, - сказал Ж.Мелдешов. - Выпускники школ с сертификатом ЕНТ имеют возможность поступить не только в вузы Казахстана, но и других зарубежных стран. К примеру, многие вузы Турции принимают на основе нашего сертификата, при этом необходимо знание английского или турецкого языков".

Стоит отметить, что в последние годы образование на английском набирает большие обороты. В некоторых казахстанских школах введены предметы на английском. Основной целью сдачи теста на английском является желание попасть на обучение в иностранный вуз. В этом вопросе абитуриентам готовы помочь в ЦМП.

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