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Стали известны детали еще одного экстренного обращения Трампа к нации

Трамп не намерен отказываться от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.

Фото : Владимир Астапкович/ РИА "Новости"19 января 2019, 16:33

Президент США Дональд Трамп намерен сделать демократам еще одно предложение в связи с продолжающимся в стране шатдауном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме, передает Lenta.ru.

Предполагается, что глава государства может пойти на некоторые уступки, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации.

О чем именно идет речь, не уточняется, однако источник телеканала подчеркнул, что Трамп не намерен отказываться от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.

В пятницу, 18 января, на своей странице в Twitter Трамп объявил, что выступит с обращением к нации. По его словам, речь пойдет о приостановке работы правительства и гуманитарном кризисе на южной границе страны.

Частичная приостановка работы правительства США - шатдаун - продолжается с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе.

В начале января Трамп покинул встречу с лидерами демократов в палатах Конгресса Чаком Шумером и Нэнси Пелоси после ответа на первый вопрос.


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