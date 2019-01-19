Стали известны детали еще одного экстренного обращения Трампа к нации
Трамп не намерен отказываться от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп намерен сделать демократам еще одно предложение в связи с продолжающимся в стране шатдауном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме, передает Lenta.ru.
Предполагается, что глава государства может пойти на некоторые уступки, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации.
О чем именно идет речь, не уточняется, однако источник телеканала подчеркнул, что Трамп не намерен отказываться от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.
В пятницу, 18 января, на своей странице в Twitter Трамп объявил, что выступит с обращением к нации. По его словам, речь пойдет о приостановке работы правительства и гуманитарном кризисе на южной границе страны.
Частичная приостановка работы правительства США - шатдаун - продолжается с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе.
В начале января Трамп покинул встречу с лидерами демократов в палатах Конгресса Чаком Шумером и Нэнси Пелоси после ответа на первый вопрос.
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