"Самый милый в мире пес" умер от тоски

12-летний Бу страдал от проблем с сердцем после смерти своего лучшего друга - собаки по кличке Бадди.

Померанский шпиц по кличке Бу, признанный "самой милой в мире собакой", скончался. Об этом его хозяин сообщил на официальной странице пса в Facebook, передает Lenta.ru.

Сообщается, что 12-летний Бу страдал от проблем с сердцем после смерти своего лучшего друга - собаки по кличке Бадди.

"Мы думаем, что его сердце буквально разбилось, когда Бадди ушел от нас. Он держался и дал нам больше года. Но, похоже, пришло и его время, и я уверен, что это был самый радостный для них момент, когда они увидели друг друга на небесах", - написал хозяин Бу и Бадди.

Многочисленные поклонники Бу тяжело переживали утрату любимца. Многие благодарили животное за то, что его фотографии поднимали им настроение и давали силы жить.

"Мне так печально слышать о кончине Бу, и я хотела бы поблагодарить Бу за то, что он был в центре моего внимания в течение последних семи лет, пока я боролась с раком", - написала Сара Груарин. "Это просто разбило мне сердце. Я купила плюшевого Бу после развода, и он "спал" прямо на моей тумбочке. Мне так нравилось смотреть фотографии Бу и читать о его проказах", - прокомментировала печальную новость Бернадин Лоуренс-Филип.

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