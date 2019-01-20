Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Аршавин впервые за пять лет увиделся со своими тремя детьми

Дочь и двоих сыновей от брака с телеведущей Юлией Барановской футболист оставил ради новой возлюбленной Алисы. Теперь вторая жена тоже стала бывшей и нападающий вспомнил о первой семье.

Фото : Instagram20 января 2019, 01:04

Футболист Андрей Аршавин снова общается с детьми от первого брака. Он опубликовал в "Инстаграме" фотографию с сыновьями Артёмом и Арсением, сделанную в одном из кафе, сообщает Life.

- Мои клоны, - подписал он снимок.

Мать мальчиков - телеведущая Юлия Барановская - пока не прокомментировала эту встречу. Ранее она не раз жаловалась, что отец её детей не виделся с ними много лет и даже не интересовался их жизнью.

На днях Аршавин развёлся со своей второй женой Алисой, в браке с которой у него родилась дочь Есения. По словам экс-супруги, он оставил семью ради отношений с 21-летней девушкой по имени Карина.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты