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Нурмагомедов назвал предполагаемый срок своей дисквалификации

По его мнению, назначенные на 29 января слушания в Атлетической комиссии штата Невада могут окончиться для него дисквалификацией.

Фото : Саид Царнаев / РИА Новости20 января 2019, 08:17

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов предположил, что ему грозит временное отстранение от поединков за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он заявил во время встречи с фанатами в Австралии, передает RT.

По его мнению, назначенные на 29 января слушания в Атлетической комиссии штата Невада могут окончиться для него дисквалификацией "на девять месяцев или на год". Россиянин посетовал, что в этом случае от него не будет зависеть, кто станет его следующим соперником.

В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка возникла потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают наказания.

Россиянин имеет серию из 27 побед подряд и ни одного поражения по правилам ММА. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел 4 поражения в карьере.


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