Молодая казахстанская журналистка скончалась от рака

Два года девушка боролась с раком крови, она скончалась вскоре после рецидива.

Молодая журналистка из Тараза, Альфия Мингазова скончалась после рецидива онкозаболевания. О смерти девушки сообщила основатель благотворительного фонда по борьбе с раком "Амирам" Марина Чейшвили, передает sputnik Казахстан.

О своем диагнозе — острый миелобластный лейкоз Мингазова узнала в феврале 2017 года, когда ей было всего 20 лет. Тогда был организован сбор на лечение. Она прошла трансплантацию костного мозга в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии в Астане, и еще год наблюдалась в стационаре.

В декабре 2018 стало известно о рецидиве, был организован новый сбор на лечение. Девушка собиралась поехать на консультацию в Санкт-Петербург или в Израиль.

Еще 9 января 2018 года Альфия рассказала в своем facebook, что победила в конкурсе селфи с врачом #Мойдоктор. Но уже буквально на следующий день стало известно, что у Альфии резко ухудшилось состояние после химиотерапии. Ее друзья писали, что в Казахстане ей больше помочь ничем не могут, было предложено везти ее в Турцию, был объявлен срочный сбор. 19-го января ее близкие и коллеги сообщили о ее смерти.

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