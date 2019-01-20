В двух областях Казахстана перекрыты участки автотрасс

Участки закрыты для движения всех видов автортранспорта.

В связи с ухудшением погодных условий закрыты участки автомобильных дорог в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях для всех видов автотранспорта,сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".

Из-за метели и ограничения видимости в Восточно-Казахстанской области запрещено движение для всех видов автотранспорта по участкам автомобильной дороги Алматы - Усть-Каменогорск (км 615-768, уч. гр. Алматинской области - г. Аягоз; км. 558-615, уч. пост г. Ушарал - гр. Восточно-Казахстанской обл.).

Кроме того, перекрыт участок автодороги Ушарал - Достык (км 83-184, уч. с. Коктума - с. Достык).

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