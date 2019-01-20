В двух областях Казахстана перекрыты участки автотрасс
Участки закрыты для движения всех видов автортранспорта.
Фото : novoetv.kz20 января 2019, 13:47
В связи с ухудшением погодных условий закрыты участки автомобильных дорог в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях для всех видов автотранспорта,сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".
Из-за метели и ограничения видимости в Восточно-Казахстанской области запрещено движение для всех видов автотранспорта по участкам автомобильной дороги Алматы - Усть-Каменогорск (км 615-768, уч. гр. Алматинской области - г. Аягоз; км. 558-615, уч. пост г. Ушарал - гр. Восточно-Казахстанской обл.).
Кроме того, перекрыт участок автодороги Ушарал - Достык (км 83-184, уч. с. Коктума - с. Достык).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4954596-90425db1fa84c1eabe968cfe6146bc50
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...