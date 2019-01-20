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Во Франции на десятой акции "желтых жилетов" задержали около 300 человек

В акциях протеста на территории всей страны в субботу участвовали 84 тысячи "желтых жилетов".

Фото : AP Photo / Kamil Zihnioglu20 января 2019, 20:11

Около 300 человек задержаны во Франции в десятую субботу протестов "желтых жилетов", сообщает РИА Новости.

В акциях протеста на территории всей страны в субботу участвовали 84 тысячи "желтых жилетов". Из них десять тысяч человек участвовали в акции протеста в Тулузе, в Париже на улицы вышли семь тысяч членов движения, в Бордо - четыре тысячи.

Макрон полагает, что с помощью затеянных им дебатов "будут восстановлены связи между правящей элитой и народными массами". Он так ничего и не понял. Народные массы вовсе не хотят вступать в связь с правящей элитой. Они другого хотят.

"Было около 300 задержаний, что, очевидно, огромное (число - ред.), но что соответствует насилию некоторого ряда лиц во время этих демонстраций", - заявил госсекретарь при МВД Лоран Нуньес.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.


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