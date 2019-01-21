Основные способы интернет-мошенничества назвали в столичной прокуратуре

Темы остались прежними, а технологии шагнули вперед.

Развитие современных технологий, интернета, социальных сетей привели к росту мошенничеств, совершаемых с целью завладения денежными средствами новыми способами. Некоторые виды мошенничества, ранее используемые в жизни, успешно перешли в интернет. Основные способы перечислили в прокуратуре, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Только за 2018 год в правоохранительные органы столицы по фактам мошенничества обратилось 4263 граждан, из которых каждый третий стал жертвой мошенников при онлайн-покупке.

Самым распространенным способом обмана является размещение объявлений о продаже товаров по ценам ниже рыночных на популярных сайтах "OLX" и "Колеса". В подавляющем большинстве потерпевшие совершают денежные переводы (транзакции) через электронные средства оплаты на счет мошенника.

Данный способ мошенничества является часто используемым, так как существуют платежные системы, которые позволяют распоряжаться наличными средствами без идентификации личности.

Совершая обманные действия, как правило, преступники не лично общаются с потерпевшими, а посредством социальных сетей или телефона. При обсуждении покупок преступники используют поддельные документы, адресные справки, что делает затруднительным определение личности мошенника.

В ходе переписки покупатель договаривается о цене и осуществляет транзакцию через Qiwi-кошелек. После перечисления денежных средств продавец удаляет аккаунт и скрывается.

Отдельная категория мошенничеств совершается в интернете посредством аккаунтов, обещающих легкий заработок. Так, в Астане за 2018 год зарегистрировано 125 случаев мошенничества в социальной сети Instagram, где злоумышленники создавали страницы, на которых предлагали гарантированный выигрыш по ставкам в спортивных соревнованиях.

Граждане, поддавшись на привлекательные объявления и выигрыш, перечисляли денежные средства мошенникам, которые обещали многократно преумножить деньги. Этим способом в столице было обмануто более 150 граждан.

Зафиксированы факты обмана, связанные с ложными выигрышами. При реализации данной схемы на телефоны граждан поступали смс-сообщения о выигрышах автомобилей, сопровождающиеся звонком от "радиоведущего". Чтобы получить обещанное, жертве обмана предлагалось перечислить денежные средства для получения "приза", т.е. оплатить подарок. Граждане совершали переводы, так и не дождавшись автомобиля.

Это лишь некоторые способы и схемы мошенничества, которые используют преступники, пытаясь обмануть доверчивых граждан.

Прокуратура города Астаны просит граждан быть бдительными, не разглашать конфиденциальные сведения о банковских картах, совершать покупки исключительно на официальных сайтах, содержащих контактные данные.

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