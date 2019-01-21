В Казахстане недвижимость назвали лучшим инструментом инвестирования

На втором месте народного рейтинга — депозиты в банках (31.4 %).

Национальный банк РК опубликовал результаты опроса населения по инфляционным ожиданиям. Участникам исследования задали более 30 вопросов о финансовом положении, ценах, доходах, ожиданиях, а также отношении к инвестициям, передает Крыша.kz.

Интересно, что более 35 % респондентов считают недвижимость наилучшим способом сбережения, накопления и приумножения денег. На втором месте народного рейтинга — депозиты в банках (31.4 %), на третьем — средства в наличной форме (15 %).

С ответом затруднились 13 % опрошенных. Незначительная доля голосов пришлась на такие варианты, как ценные бумаги (2.8 %), золото (1.1 %), вклады в дело или производство (1 %) и др.

Когда пришло время рассказать о фактическом положении дел, в ответах лидировали депозиты (65.5 %) как способ сохранения и приумножения средств.

Комментируя уровень обеспеченности, многие отметили, что доход семьи не превышает 150 тыс. тенге (24 %). Ещё порядка 22 % признались, что сумма соответствует диапазону 70–100 тыс. тенге. Доходы 18.1 % респондентов, согласно исследованию, составляют от 40 до 70 тысяч тенге. Заработок свыше 300 000 есть у 6.8 % опрошенных.

О том, что уровень зарплаты и расходов не позволяет делать сбережения, заявили более 80 % участников.

Что касается цен и инфляции, то большинство опрошенных (44.3 %) считают: рост цен был умеренным. Порядка 30 % респондентов отметили сильное подорожание товаров и услуг. Около 13 % затруднились с ответом либо отнеслись нейтрально.

По поводу ожиданий стало известно следующее: в благополучный исход, в том числе замедление темпов удорожания жизни (а в отдельных случаях даже снижение цен), верят 25 % участников, 16 % затруднились с ответом. Большая часть всё же не исключает дальнейшего роста цен при сохранении темпов (38 %). В том, что стоимость товаров и услуг ускорится, уверены 20.4 %.

По словам главы Нацбанка Данияра Акишева, инфляционные ожидания населения оказались даже ниже уровня фактической инфляции и ситуация оценивается как стабильная.

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