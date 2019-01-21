Актюбинская область второй год подряд удерживает рост экономики на уровне пяти процентов

Об итогах минувшего года отчитались заместители акима области.

В Актобе прошло расширенное заседание акимата области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

В его работе приняли участие депутаты городского и областного маслихатов, акимы всех уровней, руководители государственных органов и учреждений, общественных объединений, предприниматели и др. Были рассмотрены итоги социально-экономического развития области за 2018 год и обозначены основные задачи на текущий год.

Об итогах минувшего года отчитались заместители акима Актюбинской области. Согласно озвученным докладам, регион второй год подряд удерживает рост экономики на уровне 5 процентов.

"Благодаря слаженной работе, поддержке главы государства, правительства и реализации всех госпрограмм нам удалось выполнить поставленную Президентом задачу о не снижении темпов развития экономики. Рост достигнут по всем основным социально-экономическим показателям. Наша задача на этот год – использовать все резервы для дальнейшего развития региона и улучшения благосостояния населения", - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, открывая заседание.

Согласно предварительным данным, по итогам 2018 года рост промышленности обеспечен на уровне 5,6%, произведено продукции на рекордную сумму – 1,9 трлн. тенге (2017 год – 1,55 трлн. тенге). Рост в сельском хозяйстве сложился на уровне 6,2%, всего произведено продукции на 228 миллиардов тенге.

В экономику привлечено 516 миллиардов тенге инвестиций, рост 10,8% (2017 г - 437 млрд. тенге), что является наивысшим показателем для нашей области. Также в эксплуатацию введено свыше 900 тысяч квадратных метров жилья. Объем строительных работ по области вырос на 9,5%. Создано более 20 тысяч новых рабочих мест (2017 г - 17 тыс.).

В консолидированный бюджет поступили рекордные 535 млрд. тенге с ростом на 13%, освоение бюджета составило 100%.

В целях дальнейшего социально-экономического развития власти региона планируют реализовать ряд важных проектов в 2019 году. В частности, будет разработана новая 5-летняя программа развития региона на основе модели - "Люди к инфраструктуре" для более эффективного расходования бюджетных средств при развитии инфраструктуры в населенных пунктах.

Кроме того, ставка делается на использование потенциала свободных месторождений. В 2018 году по 18 месторождениям заключены контракты на недропользование. При этом имеется еще 160 резервных месторождений, потенциал которых остается нераскрытым.

Усилия местных властей также будут направлены на дальнейшее развитие МСБ, на что предусмотрено более 22 млрд. тенге, в том числе 5,1 млрд. тенге будут направлены на микрокредитование в рамках "5 социальных инициатив".

В здравоохранении в рамках ГЧП будет продолжена реализация таких уникальных проектов, как Центр ядерной медицины, Чекап центр, центр детской онкогематологии, а в сфере образования будет открыто не менее 25 частных детсадов и 10 новых школ.

Отметим, в прошлом году все школы области на 100% были обеспечены новыми компьютерами, в текущем году, согласно поручению Главы государства, все детские сады и школы будут оснащены видеокамерами.

Кроме того, на этот год поставлены задачи по вводу в эксплуатацию более 1 млн. квадратных метров жилья, модернизации не менее 50 промышленных предприятий, созданию 21 тысячи новых рабочих мест и дальнейшему повышению заработной платы актюбинцев.

Завершилось заседание отчетом акима Актобе Ильяса Испанова о ходе подготовки к празднованию 150-летия города. Глава региона Бердыбек

Сапарбаев подчеркнул, что принять активное участие в подготовке к юбилею должен каждый актюбинец.

"Юбилей должен стать значимым этапом в развитии города, нельзя ограничиться проведением концертов и других зрелищных мероприятий. Будет много проектов, которые сохранят в себе память об этом событии на долгие годы и будут служить на благо актюбинцев. К их реализации должны подойти с особой ответственностью. При этом ни один актюбинец не должен оставаться в стороне, каждый должен внести вклад в развитие своего города. Общими усилиями мы можем сделать многое", - уверен аким области.

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