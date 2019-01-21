Нелегальных таксистов наказывают в Алматы

Желающих заниматься частным извозом просят открыть ИП.

Алматинские таксисты, не уплачивающие налоги, могут остаться без автомашины, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление государственных доходов по Медеускому району Алматы.

Налоговики выявляют и наказывают таксистов, осуществляющих деятельность без налоговой регистрации, соответственно, не уплачивающих налоги.

"Только за один день работы выявлено 17 лиц, занимающихся частным извозом пассажиров, без налоговой регистрации. Всем лицам вручены памятки о порядке регистрации в налоговых органах и дано 10 дней для самостоятельной постановки на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. В противном случае материалы будут направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности с конфискацией автомашин",– рассказали в УГД Медеуского района.

На основании статьи 463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации - влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (37 875 тенге) с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений.

"Преимуществами регистрации в качестве индивидуального предпринимателя являются стаж работы, возможность заключения официальных договоров, подтверждение доходов при получении кредитов в банках. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно обратиться в ЦОН с удостоверением личности. Сумма налога составляет всего 1% от полученного дохода",– разъяснили в ведомстве.

Работа в данном направлении продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!