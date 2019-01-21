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Прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

На юге мокрый снег, на севере местами метели, порывистый сильный ветер.

Фото : из открытых источников21 января 2019, 11:20

РГП "Казгидромет" дал прогноз погоды на 22-24 января, передает Zakon.kz.

Один за другим с западными и юго-западными тропосферными потоками через Казахстан перемещаются атмосферные фронты, вызывая на своём пути снегопады, на юге мокрый снег, на севере местами метели, порывистый сильный ветер.

И в ближайшие трое суток синоптические процессы в республики существенно не изменятся, а сохраняющиеся западные и юго-западные тропосферные потоки будут по-прежнему удерживать температуру воздуха выше климатической нормы.


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