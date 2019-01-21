Транснациональная ОПГ наркоторговцев обезврежена в Жамбылской области

У задержанных изъято 11 килограммов редкого вида дурмана, стоимостью три миллиона тенге.

Организованная транснациональная преступная группа, занимавшаяся доставкой наркотиков из Кыргызстана в Казахстан, обезврежена в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, на протяжении последних шести месяцев сотрудники УБОП ДП Жамбылской области проводили активную оперативную работу по выявлению транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся перевозкой и сбытом наркотических средств в особо крупных размерах из Кыргызстана в Казахстан. В ходе разработки были определены и задержаны лица, причастные к наркотрафику.

"19 января благодаря профессиональной работе сотрудников УБОП, УБН, УКП, СУ, УТВ, ОКУ ДП Жамбылской области и Регионального Управления "Онтустiк" ПС КНБ РК в Жуалынском районе и г. Астана задержаны группа из восьми человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство – марихуана редкого сорта (индийская конопля) весом 11 кг, приобретенное на территории Кыргызстана за 3 000 000 тенге, от реализации которого предполагалась прибыль в размере более чем в три раза затраченной суммы", – сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

В настоящее время Департаментом полиции Жамбылской области проводится досудебное расследование по ст.297 ч.3 п.1 УК РК. Все задержанные водворены в ИВС.

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