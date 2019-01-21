"Самрук-Казына" сокращает уровни управления и штат

В первую очередь зарплату в группе компаний повышают сотрудникам производственного, а не управленческого звена.

Управляющий директор по операционной деятельности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Алишер Пирметов рассказал на пресс-конференции о текущих итогах оптимизации структуры фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

"По структуре. Первым решением, которое было принято в январе прошлого года, была оптимизация структуры корпоративного центра. Аналогичные поручения даны по всей группе компаний. Сегодня первые руководители несут персональную ответственность за обеспечение эффективной и выстроенной системы принятия решений. Чем меньше структура у нас, тем быстрее решения принимаются и обеспечивается качественное исполнение. В соответствии со стратегией развития, которая у нас утверждена, на сегодня с 6-8 уровней структуры управления мы ставим задачу по обеспечению 2-3 уровней управления компаний", - пояснил Пирметов.

Напомним, изначально в фонде было девять уровней управления: материнская организация, дочерняя, внучатая, правнучатая и так далее. Для упрощения принятий решений, экономии финансовых ресурсов на содержание административно-управленческого персонала группы компаний "Самрук-Казына" в прошлом году Президент РК Нурсултан Назарбаев поручал главе фонда Ахметжану Есимову сократить уровни.

По словам управляющего директора по операционной деятельности "Самрук-Казына", наряду с сокращением уровней уменьшается и штатная численность.

"Она сокращается, потому что идет реализация Комплексного плана приватизации. Только в прошлом году более 30 наших активов вышли из группы фонда, часть были реализованы. Соответственно, штатная численность сокращается", - указал он.

Касательно повышения заработных плат, то в первую очередь, как было отмечено, ее повышают сотрудникам производственного, а не управленческого звена.

"По заработной плате. Здесь границы большие, потому что зарплаты разные и зависят от специфики отраслей, в нефтегазовом секторе они одни, в транспортной логистике другие и в энергоснабжающих зарплаты тоже другие. Но я хотел сказать, что, начиная с января, полностью исполнено поручение Главы государства по обеспечению минимального уровня заработной платы. Это изменение коснулось 36 тысяч наших работников. Они на сегодня полностью обеспечены минимальным уровнем заработной платы", - заверил Пирметов.

Оксана Скибан, Астана

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