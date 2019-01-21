Вор и насильник из Казахстана пытались скрыться в Челябинской области

Сегодня пограничным управлением проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области задержано два человека из Республики Казахстан, которые пытались скрыться в Челябинской области от уголовного преследования. Нарушители границы были задержаны на территории Брединского района, передает uralpress.ru.

Двое жителей Республики Казахстан на автомобиле добрались до российско - казахстанской границы, а затем, используя лыжи и зимнюю маскировочную одежду, ночью пересекли государственную границу и направились в сторону поселка Мариинский Брединского района. Там они были задержаны пограничным нарядом.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что один из задержанных ранее отбывал наказание в виде лишения свободы за изнасилование и в настоящее время, вместе с соучастником незаконного пересечения границы, находится под следствием правоохранительных органов Казахстана за совершение преступления предусмотренных статьей "Кража",- сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Попытка незаконного пересечения границы в обход установленных пунктов пропуска была предпринята для того, чтобы скрыться от уголовной ответственности за совершение преступлений на территории Республики Казахстан.

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