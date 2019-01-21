Оборудование Южной Кореи будет установлено в новой многопрофильной больнице Петропавловска

Североказахстанские врачи посетили 5 ведущих клиник Сеула.

Делегация Северо-Казахстанской области во главе с заместителем акима области Кожахмет М.Д. посетила с рабочей поездкой в Сеул.

В ходе поездки североказахстанские врачи посетили 5 ведущих клиник столицы Южной Кореи, были рассмотрены возможности дальнейшего долгосрочного стратегического сотрудничества, обмена опытом по управлению многопрофильными областными больницами, проведение обучений, семинаров, мастер классов Корея-Казахстан.

Самый важный итог поездки – оснащение оборудованием новой многопрофильной больницы Петропавловска.

Мадияр Кожахмет, заместитель акима Северо-Казахстанской области: "Обеспечение высокотехнологичным оборудованием новой больницы, а также обучение специалистов будет проводиться за счет корейской стороны. В рамках обязательного медицинского страхования будут возмещены расходы, которые понесли иностранные инвесторы".

Строительство многопрофильной больницы в Петропавловске планируется начать уже в этом году и завершить в течении 3 лет. Новая клиника объединит 6 стационаров области, находящихся в разных концах областного центра.

Как отметил руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Тимур Султангазиев: "В перспективе больница станет центром современных технологий, а интенсификация медицинской помощи позволит сократить излишнюю госпитализацию, сроки пребывания, повысить доступность и качество предоставляемых услуг".

Планируется, что новый медицинский кластер позволит привлечь высококвалифицированных врачей, а также развивать медицинский туризм из близлежащих областей РФ. Рядом с новой клиникой будут построены дома для врачей на 200 квартир.

До 2021 года в области будет приобретена медицинская техника на 6 миллиардов тенге. В их числе важных приобретений: магнитно-резонансный томограф, ангиограф, рентген-аппараты. Это позволит жителям региона не выезжать для получения данных услуг в другие регионы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!