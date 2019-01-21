Жители Жамбылской области украли металла почти на три миллиона

Инициатором криминального замысла выступил 25-летний житель села Казах.

В результате преступных действий двух жителей Рыскуловского района Жамбылскому областному филиалу ТОО "Казавтожол" был нанесен ущерб на сумму почти три миллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Инициатором криминального замысла выступил 25-летний житель села Казах, который некоторое время работал в одной из строительных фирм Астаны оператором аппарата по установке вдоль трасс криволинейных брусов, предназначенных обеспечивать безопасность дорожного движения. А как известно, тот, кто умеет что-то устанавливать, знает, как это что-то можно демонтировать.

Для начала он с подельником, 18-летним жителем село Луговое, украл 40 метров ограждений на 367-м километре автомагистрали Западная Европа - Западный Китай буквально в нескольких километрах от родного села Казах. Причем каждый 10-метровый брус стоит 9,5 тысяч тенге.

В результате ночных вылазок они похитили только на 367-километре международной трассы 204 метра металлоизделий, но в итоге были задержаны благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Рыскуловского РОП.

Добытчики металла полностью признали вину, в их отношении начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 п.1 УК РК.

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