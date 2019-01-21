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Более 120 силовиков погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базу

126 человек стали жертвами взрыва в военном тренировочном центре.

Фото : © REUTERS / Stringer21 января 2019, 20:30

Более 120 афганских силовиков погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу в центральной провинции Вардак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам чиновника из министерства обороны страны, 126 человек стали жертвами взрыва в военном тренировочном центре.

Ранее боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула.

Троих нападавших ликвидировали, четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.


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