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40 рейсов изменили после инцидента с самолетом из Астаны в Москве

На более позднее время было отложено отправление 21 лайнера, также был скорректирован прилёт ещё 19 авиарейсов.

Фото : РИА Новости/Максим Блинов22 января 2019, 06:50

"Аэрофлот" сообщил об изменении расписания внутренних и международных рейсов в связи с закрытием одной взлётно-посадочной полосы в Шереметьево после инцидента с выкатившимся за её пределы лайнером из Астаны, передает Life.

Так, на более позднее время было отложено отправление 21 лайнера, также был скорректирован прилёт ещё 19 авиарейсов. Пассажиры, прибывшие на регистрацию, будут обеспечены всем необходимым.

Во время посадки пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП в Шереметьево, в результате никто не пострадал.


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