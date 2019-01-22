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Рядом с местом взрыва в Мексике обнаружили еще одну утечку топлива

Стала ли она результатом незаконной врезки в трубу, не известно.

Фото : REUTERS / Henry Romero22 января 2019, 07:46

Еще одна утечка бензина из трубопровода компании Pemex обнаружена в понедельник недалеко от места, где в результате взрыва в пятницу погиб, по последним данным, 91 человек, сообщает РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, новая утечка находится в муниципалитете Тула штата Идальго, в 20 минутах езды от муниципалитета Тлауэлильпан, где и произошел взрыв. Сейчас утечка представляет собой трехметровый фонтан, стал ли он результатом незаконной врезки в трубу, не известно.

Местные жители пока не приближаются к месту утечки в отличие от жителей Тлауэлильпана, которые в составе нескольких сотен человек воровали бензин из трубы, несмотря на предупреждения об опасности от полиции и военных. В результате произошел взрыв, помимо 91 погибшего, еще 52 человека остаются в больницах.


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