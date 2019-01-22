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"Казахский Месси" впервые сыграл и забил за "Уфу" после травмы

Повреждение форвард получил в ноябре в сборной Казахстана.

Фото : ФК "Уфа"22 января 2019, 08:13

Нападающий российской "Уфы" Еркебулан Сейдахмет принял участие в двухстороннем матче на кипрских сборах, передает Vesti.kz.

Казахстанский форвард впервые сыграл после травмы и отметился голом, удачно сыграв на добивании. В честь этого новый выпуск "Дневника сборов" от "Уфы" получил обложку "Первый гол Лео" - так Сейдахмета называют в команде из-за прозвища "Казахский Месси".

Ранее Сейдахмет тренировался в отдельной группе, заканчивая процесс реабилитации после травмы. Повреждение форвард получил в ноябре в сборной Казахстана, столкнувшись с ассистентом главного тренера Кайратом Нурдаулетовым. В итоге игроку пришлось перенести операцию в Германии.

На сборах "Уфы" Сейдахмет уже успел попасть в заявку на товарищеский матч с болгарским "Левски" (1:1), но в итоге просидел всю игру на скамейке запасных. Затем форвард пообещал, что скоро вернется на поле.

В следующем матче на кипрских сборах "Уфа" завтра, 23 января, встретится с польским клубом "Висла Плоцк", который в своем чемпионате идет 13-м из 16 команд. По времени Астаны игра начнется в 18:00.

В текущем сезоне РПЛ Сейдахмет провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.


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