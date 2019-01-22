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Двое карманников задержаны в Астане

Оба промышляли кражами в общественном транспорте в утренние "часы пик".

Фото : МВД ЛНР22 января 2019, 12:18

Двух мужчин, промышлявших карманными кражами в общественном транспорте, задержали столичные полицейские, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

По информации полицейских, один из задержанных похитил из кармана куртки пассажира автобуса № 12 сотовый телефон, а второй, совершил кражу 30 тысяч тенге у пассажира автобуса № 17. Оба вора были взяты с поличным.

"Подозреваемые водворены в Изолятор временного содержания. По фактам краж проводятся досудебные расследования. Продолжается проверка причастности задержанных к аналогичным кражам, ранее совершенным на территории города. Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в Департамент полиции г.Астаны по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-71; 71-62-47; 87021111441, либо на "102", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Также полицейские просят пассажиров общественного транспорта проявлять осторожность, не хранить ценные вещи и деньги в легкодоступных для карманников местах. Особую осторожность следует соблюдать в так называемые "часы пик", когда повышается наполняемость городского транспорта и возрастает риск карманных краж.


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