По словам парламентария, украинские власти за все время независимости страны руководствовались "позорным правилом", по которому "деньги работают на политику, а политика работает на деньги".

Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов, сообщает ria.ru.

По словам парламентария, украинские власти за все время независимости страны руководствовались "позорным правилом", по которому "деньги работают на политику, а политика работает на деньги". Он отметил, что это "путь в никуда".

"Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 1991 года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе", - посетовал он.

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают увеличиваться, а зарплаты и соцвыплаты остаются на низком уровне.

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