С 22 января для всех поездок, заказанных через приложение Uber KZ и прежнюю версию, действует программа страхования.

В Казахстане запустилось новое приложение Uber KZ, разработанное с учётом пожеланий пользователей и особенностей рынка.

С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. В новом приложении в Алматы и Астане появился uberSTART — самый доступный тариф в линейке. Он заменил uberX и будет дешевле своего предшественника в среднем на 15%.

Все новые функции, тарифы и предложения сервиса Uber будут доступны в Uber KZ, а приложением Uber со временем можно будет воспользоваться только за границей. В честь выпуска нового приложения пользователи получат скидки. Для этого при заказе поездки в Uber KZ нужно указать конечную точку маршрута и выбрать оплату картой. Скидки действуют с 22 января по 10 февраля на первые три поездки пользователя. Их размер составляет 330 тенге в тарифе UberSELECT в Астане и Алматы и 160 тенге в uberX в Шымкенте. Скидки не влияют на заработок водителей — сервис компенсирует полную стоимость поездки за свой счёт.

С 22 января для всех поездок, заказанных через приложение Uber KZ и прежнюю версию, действует программа страхования. Максимальная компенсация по программе составляет 2,5 млн тенге. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир. В случае ДТП пассажирам и водителям нужно через приложение обратиться в службу поддержки. Они получат контакты компании, застраховавшей поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать.

Новое приложение использует векторные карты вместо растровых, поэтому оно лучше работает в условиях медленного мобильного интернета, а также занимает на устройстве в три раза меньше места. В нём появились функции, которых нет в предыдущей версии.

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