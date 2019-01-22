В Астане презентовали Дорожную карту развития Антикоррупционной службы

Питьевая вода, санузел, интернет для посетителей.

Алик Шпекбаев 17 января текущего года утвердил Дорожную карту развития Антикоррупционной службы Казахстана на предстоящий трехлетний период, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

О том, что изменится в Антикоррупционной службе с реализацией документа, рассказал на брифинге в АДГСПК директор штаба Национального бюро по противодействию коррупции Хаким Кушкалиев.

Как отметил спикер, данным документом предусмотрено уже в ближайшее время как в центре, так и на местах открытие Сервисных центров, основанных на принципах прозрачности, открытости, простоты и безбарьерного обслуживания.

Будут созданы максимально комфортные условия для людей – минимальное время ожидания, удобная мебель, питьевая вода, санузел, интернет, незамедлительное получение консультаций на месте и многое другое.

Среди шести ключевых приоритетных направлений Дорожной карты - кадровая политика.

Основной упор в совершенствовании данного вопроса сделан на развитие человеческого ресурса по принципу от управления кадровыми процессами к управлению человеческим капиталом.

"Поэтому ожидается полная перезагрузка кадровой работы в Нацбюро, фундаментом которого несомненно станет отбор квалифицированных кадров через открытый конкурс, позволяющий любому сотруднику на основе принципа меритократии занять руководящую должность", - отметил Кушкалиев.

Для улучшения мотивации сотрудников планируется усовершенствовать систему их оценки и провести работу по расширению социального пакета: ипотечное кредитование, санаторно-курортное обеспечение, увеличение пенсионного обеспечения и т.д.

В качестве примера, спикер привел пример:

"В Алматинской области уже сдан в эксплуатацию жилой дом, обеспечивший 100%-ую потребность в жилье сотрудникам Нацбюро данного региона. И таких примеров немало", - сказал он.

В рамках цифровизации органа будет внедрена информационная система, которая позволит автоматизировать и централизовать кадровые процессы.

Ожидается, что все это позволит сформировать эффективную и современную кадровую систему.

Проведению вышеуказанных кадровых и других служебных преобразований способствовала впервые проведенная оптимизация Нацбюро с упразднением 254 руководящих должностей и 29 межрегиональных подразделений.

Соотношение "руководитель-исполнитель" изменилось с 1:2 на 1:8.

В итоге удалось сэкономить 823 млн. тенге бюджетных средств и поднять заработную плату сотрудников в 2,2 раза.

Как отметил представитель Национального бюро наряду с этим, предусмотрена ранняя профилактика правонарушений в собственных рядах, в том числе путем специальной проверки сотрудников на коррупционную устойчивость и добропорядочность.

В территориальных подразделениях планируется создать аналитические группы, которые будут на постоянной основе осуществлять мониторинг коррупционных рисков.

Также Дорожной картой предусмотрены цифровизация всего органа и, соответственно, в связи с этим усиление информационной безопасности.

В целях упорядочения информационных потоков внутри органа планируется создать ведомственный портал, объединяющий и систематизирующий всю открытую информацию (аналитические справки, статистика, протоколы совещаний, тезисы докладов, образцы процессуальных документов, сопроводительных писем и т.д.).

Особо отмечено совершенствование деятельности оперативно-следственных подразделений, перед которыми одной из главных задач является усиление взаимодействия с другими госорганами путем интеграции баз данных.

Наряду с этим, планируется обеспечить полноценный мониторинг реализации конфискованного имущества, начиная с момента наложения ареста и его использования.

В рамках перехода на электронный уголовный процесс и в целях подготовки к широкому использованию IT-инструментов будет обновлена техническая инфраструктура.

Наряду с организационными изменениями реализация Дорожной карты потребует ревизии правовой базы, регламентирующей деятельность Нацбюро.

Первый блок поправок будет посвящен совершенствованию ведомственных приказов, второй – законодательных норм.

По словам Хакима Кушкалиева для эффективной реализации Дорожной карты в Нацбюро создан Проектный офис.

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