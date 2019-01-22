Казахстанские военные отработают "танковую карусель"

Бригадное тактическое учение спланировано в три этапа.

В соответствии с планом боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Казахстан на территории 40-й военной базы "Отар" в Жамбылской области началось бригадное тактическое учение с боевой стрельбой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Бригадное тактическое учение спланировано в три этапа.

В рамках бригадного тактического учения в боевую готовность была приведена одна из воинских частей регионального командования "Юг". С поступлением сигнала личный состав в установленное время прибыл в расположение части для получения оружия и экипировки и дальнейшего вывода военной техники из парка боевых машин в район формирования ротных колонн.

После отработки организационных мероприятий, личный состав и военная техника преодолели 30-километровый марш в район проведения учения.

Марш проходил в темное время суток. В ходе его совершения были практически отработаны вопросы ведения разведки, сопровождения колонн армейской авиацией, отражения нападения диверсионных разведгрупп.

Днем ранее на железнодорожную станцию "Отар" из Тараза, Шымкента и Арыси в район проведения учения дополнительно прибыли эшелоны с личным составом и военной техникой других соединений регионального командования "Юг".

В общем составе указанные подразделения в месте проведения учения сформируют бригадную тактическую группу, которая будет выполнять поставленные задачи.

После совершения марша и сбора в районе сосредоточения, военнослужащим предстоит осуществить мероприятия: подготовки оборонительного боя, в числе которых принятие решения, организация взаимодействия, инженерное оборудование позиций и другие. Завершающим этапом учения станет ведение оборонительного боя, эпизоды которого будут проводится как в дневное, так и в ночное время.

Отличительными особенностями данного бригадного тактического учения является реальное применение средств радиоэлектронной борьбы, проверкой на прочность станет проведение учения в сложных зимних условиях и отработка эпизодов учения в темное время суток.

В ходе ночного боя будет отработана "танковая карусель", принцип которой заключается в беспрерывной танковой атаке. Когда отстрелявшийся танк, отходит для зарядки орудия, другие танки продолжают вести огонь. Опыт современных конфликтов показывает высокую эффективность данной методики стрельбы, что позволяет повысить живучесть танков и экипажей, при этом вести непрерывный огонь.

За действиями бригадной тактической группы наблюдают представители Генерального штаба, штаба главнокомандующего Сухопутными войсками и регионального командования "Юг". Главными оценочными критериями являются своевременное выполнение поступающих распоряжений в установленные сроки, с высоким качеством отработки.

Всего в учении принимают участие около двух с половиной тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники.

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