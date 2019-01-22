Меркель пожелала хорошего развода с Британией

Она добавила, что британцы всегда говорили о желании быть независимыми и не особо оценили, когда отношения с Европой углубились.

Отношения Великобритании к Европе всегда было непостоянным, мы хорошо "разводимся", заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

"Нужно сказать, что отношение Великобритании к Европе всегда было очень непостоянным. Они не участвовали во многих политических курсах, они не в зоне евро, они не в зоне свободного перемещения, они не были с нами в вопросах внутренней политики", - сказала Меркель в ходе дискуссии с гражданами Германии и Франции после подписания нового соглашения о сотрудничестве.

Она добавила, что британцы всегда говорили о желании быть независимыми и не особо оценили, когда отношения с Европой углубились.

"Поэтому мне кажется, что Великобритания и мы, так сказать, хорошо "разводимся", чтобы после него (Brexit - ред.) мы смогли продолжить сотрудничество там, где это необходимо - в вопросах обороны, внутренней безопасности, полиции, борьбы с терроризмом", - добавила Меркель.

Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза, намеченного на 29 марта, взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Таким образом, Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею второго референдума, переноса Brexit и дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий "развода".

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